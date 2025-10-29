Школьников познакомили с работой коммунального предприятия «ЖЭУ Пушкино»

В рамках проекта «Первые за чистое Подмосковье» для школьников организовали экскурсию на коммунальное предприятие «ЖЭУ Пушкино». Ученики восьмого класса образовательного комплекса № 11 познакомились с техникой, которая участвует в уборке городских улиц, а также узнали о профессиях слесаря и дворника.

«Мы видели эти машинки на улице, но даже представить не могли, что сможем посидеть внутри и поуправлять», — делятся восторгом школьники, успевшие посидеть в кабине мини-трактора Анта.

Ребята узнали принципы работы управляющих компаний: как содержится городская инфраструктура, какую технику используют в зависимости от погоды.

«Мне все очень понравилось, невероятно благодарна за организацию. Я в первый раз вижу так много техники в одном месте. Разрешили залезть в кабину КАМАЗа, все рассказали и показали», — рассказывает школьница Александра.

Акция «Первые за чистое Подмосковье» стартовала в середине октября, чтобы сформировать у школьников экологическую культуры и показать, насколько важно бережно относиться к городской среде. В рамках инициативы ребята посещают коммунальные службы. Например, учащиеся 8 класса школы № 3 в Красноармейске посетили МБУ «Городское хозяйство». Специалисты предприятия рассказали про профессиональное мастерство. В ноябре уже запланированы три экскурсии. Пушкинский стал лидером по количеству площадок — семь предприятий готовы показать свою работу.