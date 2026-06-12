Школьников познакомили с казачьей культурой в Ногинске

Десятого июня в районном Доме культуры города Ногинска при участии Богородского Станичного Казачьего общества состоялось яркое и познавательное мероприятие «Дружные казаки», организованное специально для воспитанников летнего школьного лагеря. Программа, насыщенная интерактивными активностями, позволила участникам погрузиться в историю казачества: они узнали о быте, воинской службе и роли казачества в становлении государства.

Игровая часть программы вызвала наибольший интерес у ребят. Под руководством опытных казаков-наставников школьники смогли освоить базовые элементы рубки шашкой, что позволило не только прикоснуться к воинской традиции, но и развить координацию. Для сплочения коллектива и активного отдыха были проведены традиционные казачьи игры, направленные на развитие ловкости, смекалки и командного духа.

Завершилось мероприятие в лучших традициях казачьего гостеприимства. Все участники собрались за общим столом на чаепитие, где в неформальной обстановке смогли поделиться впечатлениями и задать интересующие вопросы.