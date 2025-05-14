Школьников Подмосковья пригласили пройти пробный ЕГЭ по информатике

Подмосковные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ по информатике на платформе Яндекс Учебника. Экзаменационный вариант содержит 27 заданий, идентичных реальному тестированию.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, сразу после прохождения теста участник сможет увидеть результаты в виде баллов, количества правильных ответов и затраченного времени.

Ученики также могут пройти задания со встроенным интеллектуальным помощником на основе ИИ, который объясняет задания, помогает писать код, находит ошибки и дает теоретические справки. Дополнительно доступны обучающие вебинары с разбором типичных ошибок.

Для педагогов организованы специальные методические занятия по подготовке учащихся к новым форматам заданий.