Подмосковные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ по информатике на платформе Яндекс Учебника. Экзаменационный вариант содержит 27 заданий, идентичных реальному тестированию.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, сразу после прохождения теста участник сможет увидеть результаты в виде баллов, количества правильных ответов и затраченного времени.
Ученики также могут пройти задания со встроенным интеллектуальным помощником на основе ИИ, который объясняет задания, помогает писать код, находит ошибки и дает теоретические справки. Дополнительно доступны обучающие вебинары с разбором типичных ошибок.
Для педагогов организованы специальные методические занятия по подготовке учащихся к новым форматам заданий.
Экс-финансовый директор «РАО ЭС Востока» покончил с собой перед оглашением приговора
Подмосковные спасатели обезвредили еще 6 боеприпасов времен ВОВ
Забеги и командные игры проведут в 60 парках Подмосковья 17 мая
Главная интрига 15 мая. Почему Путин не поедет в Стамбул на переговоры
Лула да Силва передаст Путину просьбы Украины о переговорах
Школьников Подмосковья пригласили пройти пробный ЕГЭ по информатике
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте