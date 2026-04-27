Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую патриотическую акцию

В России стартует ежегодная патриотическая акция для школьников «Летопись сердец. Музыка Победы», посвященная творческому наследию военных лет. С 27 апреля по 27 мая она пройдет в рамках проекта «Культура для школьников».

В этом году акция сосредоточена на песнях и мелодиях периода Великой Отечественной войны, которые стали символом стойкости и надежды для миллионов людей.

«Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, которые звучали в самые трудные годы и стали символом надежды для миллионов людей. Это песни, которые объединяли фронт и тыл, дарили силы бойцам на передовой и согревали сердца их близких в тылу. В каждом звуке, в каждой песне оживают страницы истории, наполненные мужеством, стойкостью и верой в Победу», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра культуры России Жанна Алексеева.

Участникам со всей страны, в том числе из Подмосковья, предлагают проявить себя в творческом конкурсе: можно исполнить музыкальные произведения инструментально или вокально, а также подготовить танцевальные номера.

Работы принимают в трех номинациях — «Мелодии Победы», «Голос Победы» и «Военный вальс», при этом допускаются как сольные выступления, так и коллективные форматы.

Подать заявку можно через личный кабинет на портале проекта до 27 мая. По итогам конкурса представители культурного и художественного сообществ выберут 100 лучших работ, которые опубликуют в конце июня на официальной платформе.

Проект реализуют при участии Министерства культуры и Министерства просвещения России совместно с «Роскультпроектом» и Российским фондом культуры.