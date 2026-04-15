Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по безопасности

Началась всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя», рассчитанная на детей всех возрастов, в том числе из Подмосковья. Проект направлен на формирование у школьников базовых навыков безопасного поведения в повседневной жизни.

Организаторами выступили МЧС России и образовательная платформа Учи.ру при поддержке организации «Газпром межрегионгаз».

В день запуска акции прошли тематические занятия в школах разных регионов страны, где рассказали детям о правилах безопасного использования газа в быту. В одной из школ Санкт-Петербурга перед учениками выступил главный инженер компании Александр Рогачев.

Программа олимпиады включает задания, которые моделируют реальные жизненные ситуации. Участникам предлагают разобраться, как действовать при пожаре или утечке газа, как вести себя на воде, а также что делать, если потерялся в лесу или в городе. Такой формат помогает не только проверить знания, но и выработать практические навыки.

«Безопасность начинается с простых, но очень значимых вещей — с элементарных знаний, внимания к себе и окружающим. Именно такие навыки мы стремимся прививать подрастающему поколению, чтобы, к примеру, использование газа в быту и повседневная жизнь были максимально комфортными», — подчеркнул генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Принять участие в олимпиаде можно онлайн — для этого необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет на платформе Учи.ру. Задания будут доступны до 29 июня.

По итогам соревнований участники получат электронные сертификаты, грамоты или дипломы, а педагоги — благодарственные письма.