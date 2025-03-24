Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию к юбилею Чайковского

Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П. И. Чайковского, пройдет с 25 марта по 15 апреля 2025 года. Участие в творческом соревновании смогут принять школьники со всей России. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций.

Творчество Петра Ильича Чайковского — это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.

В конкурсе к юбилею Чайковского учащиеся смогут показать свои творческие умения. Для этого необходимо загрузить работу на одно или несколько из представленных направлений: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество». Сделать это можно в личном кабинете на сайте «Культурадляшкольников.РФ».

Эксперты выберут 100 интересных работ-победителей. Их опубликуют на портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.