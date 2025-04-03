Школьников Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по агрономии

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025» для школьников из сельских поселений и малых городов. В Минсельхозе Московской области сообщили, что прием заявок продлится до 18 апреля.

Региональный этап пройдет на базе Тимирязевской академии. Участники смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а финалисты — получить бесплатную путевку в лагерь «Артек».

Конкурс проходит в несколько этапов: заочный отбор, очные региональные соревнования и финал. В ведомстве пояснили, что «АгроНТРИ» объединяет школьников, вузы и технологические компании. Участники создают инновационные решения для сельского хозяйства, применяя робототехнику, IT и искусственный интеллект. В этом году добавилась новая номинация «АгроСити», посвященная развитию аграрных технологий в городах.

Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям и Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства при поддержке Министерства просвещения России и Министерства сельского хозяйства.