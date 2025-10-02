Школьников Подмосковья пригласили на вокальный конкурс от ЮИД

В Московской области началась регистрация на вокальный конкурс «Голос ЮИД Подмосковья», который проводят для популяризации безопасности дорожного движения и развития творческих способностей школьников. Участниками могут стать школьники Подмосковья от восьми до 18 лет — представители отрядов ЮИД, разделенные на три возрастные группы.

Школьники смогут показать свои вокальные навыки в номинациях «Сольный вокал», «Вокальный дуэт» и «Вокальный (вокально-инструментальный) ансамбль» до 12 человек. Регистрация открыта с 1 по 20 октября 2025 года, заявки принимают онлайн по ссылке.

Финал конкурса пройдет 29 октября в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье», а победителей наградят дипломами и памятными подарками.