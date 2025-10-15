Школьников Подмосковья пригласили на урок по цифровой гигиене

Новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов представят в рамках всероссийского проекта по цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» 20 октября. Выпуск, который посвятят полезным привычкам, смогут увидеть жители всех регионов страны.

Разработчик экосистемы для бизнеса «Контур» объяснит, как осознанное цифровое поведение помогает сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, почему стоит отключать лишние уведомления на смартфоне, аккуратнее делиться медиафайлами, а также периодически очищать память устройств.

Главным героем ролика стал толстолобик по имени Миша. На примере его приключений школьники узнают, что неумеренное пользование гаджетами может мешать сосредоточиться и негативно сказываться на окружающей среде. По сюжету Миша готовится к спектаклю, но постоянно отвлекается на уведомления, а память телефона забита ненужными фотографиями и видеозаписями.

Учитель предлагает ребятам провести «цифровой субботник» — разобрать файлы и навести порядок в своих устройствах.

Формирование подобных навыков соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

«Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта „Цифровой ликбез“ — это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру — это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем», — отметил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

О важности экологического аспекта рассказала и советник генерального директора компании «Контур» по социальной ответственности Светлана Скользкова.

«Сегодня цифровая гигиена — это не только про личную эффективность, но и про экологическую ответственность. Каждое неотправленное дублирующее фото или вовремя отключенное уведомление — это маленький вклад в сокращение углеродного следа», — пояснила она.

Ролик рассчитан на аудиторию 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.