Школьников Подмосковья пригласили на урок по цифровой гигиене

Подмосковные школьники могут пройти уроки по гигиене в интернете. В рамках проекта «Цифровой ликбез» они узнают о чистке кэша, настройке уведомлений и многом другом.

На новых уроках проекта «Цифровой ликбез» школьники узнают о том, как чистить кэш отключать автозагрузку медиа и отправлять ссылки вместо больших файлов. Такие правила помогут навести порядок в устройстве, позаботиться о себе и природе.

Принять участие в проекте можно с 20 октября по 16 ноября. Материалы размещены по ссылке. Они будут полезны не только ученикам, но и педагогам, а также родителям.

Проект был запущен при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».