Школьников Подмосковья пригласили на урок по безопасному общению в мессенджерах

В российских школах начался новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Урок, посвященный правилам безопасного общения в мессенджерах с 10 марта по 5 апреля могут посетить учащиеся всех классов школ России и стран СНГ.

Материалы уже доступны на официальном портале цифровойликбез.рф.

Разработчиком выступила компания VK. Все материалы прошли проверку в Институте изучения детства, семьи и воспитания. Для учителей подготовили методические пособия, которые позволяют провести занятия при любом уровне технического оснащения школ.

Знакомить детей с правилами цифровой безопасности будут персонажи подводного города Нижнефорельска — блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с героями школьники узнают, как настроить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта, что такое безопасный режим и как работает опция «Семейная защита».

Особенностью нового сезона стала интерактивная составляющая. В образовательном пространстве Сферум в MAX разработали специальный квест в мини-приложении «Путь в сети». Учащиеся смогут выбрать персонажа и выполнять задания, основанные на реальных ситуациях.

В Минцифры России обратили внимание на системную важность проекта. Как отметила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Татьяна Трубникова, в условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций мессенджеры все чаще становятся инструментом мошенников и площадкой для распространения недостоверной информации. Новый сезон «Цифрового ликбеза» призван научить пользователей защищать персональные данные и освоить базовые принципы безопасного поведения в цифровой среде.

В компании VK добавили, что школьникам важно не просто получать теоретические знания, но и понимать, как работают современные технологии.