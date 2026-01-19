Школьников Подмосковья пригласили на программы «Содружество Орлят России»

Ученики четвертых классов и их наставники в Подмосковье могут поучаствовать в общеразвивающих программах «Содружество Орлят России». Занятия будут проходить весной 2026 года в детских центрах «Орленок» и «Океан».

Документы на участие в программе будут принимать до 19 января, рассказали в региональном Минобразования. Подать их могут педагоги-руководители командой. В заявке нужно указать название школы, имя учителя и список учеников, готовых поехать на смену.

По окончании заявочной кампании проведут конкурсный отбор. Правила отправят классным руководителям до 21 января.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Итоги отбора подведут 24 февраля.

Программа разработана по инициативе Минпросвещения России. Она помогает школьникам осваивать навыки командной работы. Участниками движения «Орлята России» уже стали 460 тысяч детей.