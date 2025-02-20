Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по финансовой грамотности

Банк России запустил весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников с 5 по 11 класс и студентов колледжей. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Занятия охватывают 29 тем: 26 уроков посвящены финансовой грамотности, а три входят в цикл «Моя профессия» — там расскажут о работе финансистов, бизнес-информатиков и педагогов. В этом году добавили два новых урока.

Ребят научат распознавать финансовые мошенничества, разбираться, кто такие дропы и чем они опасны, защищать свои аккаунты и избегать финансовых потерь. Некоторые темы разберут в игровой форме.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Принять участие можно как с классом, так и индивидуально. Выбрать урок и зарегистрироваться для участия в нем можно на официальном сайте проекта.