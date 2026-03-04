Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству. Она пройдет с 3 марта по 2 апреля.

Как рассказали в региональном Минобразования, открытие олимпиады прошло на базе Корпоративного университета развития образования при участии ректора Владимира Князева. Ребята прошли интерактивные задания, которые учат планировать бюджет и оценивать риски.

«В современном мире финансы играют важную роль. Умение планировать бюджет, рационально относиться к своим финансам, умение принимать обоснованные финансовые решения и оценивать все риски, конечно, это все те навыки, которые приведут вас к успеху», — подчеркнула главный специалист по работе с органами государственной власти платформы Учи.ру Анастасия Егорова.

Олимпиаду проведут для школьников с первого по 11-й классы. Зарегистрироваться как участник можно через личный кабинет «Учи.ру».

По результатам ребятам вручат дипломы, грамоты или сертификаты. Педагоги получат благодарственные письма.