Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии

В Подмосковье началось онлайн-тестирование для участников Всероссийской фенологической олимпиады среди школьников с 1 по 11 классы. Минэкологии Подмосковья приглашает школьников проверить свои знания и разработать собственные исследовательские проекты.

Фенология изучает сезонные изменения в природе. Тестирование продлится до 25 декабря и будет включать вопросы о сезонных явлениях живой и неживой природы, экологии, географии и истории фенологии. Успешно прошедшие первый этап смогут участвовать во втором туре, который пройдет в феврале–марте. На этом этапе школьники будут защищать свои исследовательские работы очно или дистанционно.

Во втором туре работы будут оценивать по нескольким направлениям: исследование неживой природы, фенологические прогнозы, изучение животных и их роли в экосистеме, исследование редких и эндемичных растений, наблюдение за сезонными изменениями и изучение сложных природных явлений, таких как миграция птиц или изменение ареалов растений. Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте.