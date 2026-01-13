Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду по английскому языку

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Учащихся начальных классов пригласили на онлайн-олимпиаду по английскому языку. Регистрация на нее началась 12 января и продлится до 26 числа.

Организатор олимпиады — гимназия имени Примакова. Она пройдет в онлайн-формате. Участники могут приступить к решению заданий в любой момент с 16 по 26 января.

На выполнение задач отводится 90 минут.

«Учителя гимназии придумали необычные и интересные задания, которые понравятся любознательным ребятам. Каждый участник получит диплом — это награда за желание двигаться вперед и пробовать новые форматы. Уверены, что для кого-то олимпиада ProSkills станет первым шагом на пути олимпиадного движения», — сказала директор гимназии Майя Майсурадзе.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке. Итоги подведут с 16 по 24 февраля.

В прошлом учебном году в олимпиаде участвовали более 13 тысяч школьников из 68 регионов.