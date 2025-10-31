Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по промышленной разработке

Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке. Они будут решать реальные кейсы и разрабатывать прототип собственного приложения.

В олимпиаде могут поучаствовать школьники с восьмого по 11-й классы, рассказали в региональном Мингосуправления. Для этого необходимо собрать команду по одному из направлений: бэкенд, фронтенд, мобильный или ML-разработчик. Они решат кейсы и создадут прототип приложения или сервиса.

Для участия в олимпиаде достаточно знаний школьной программы по информатике.

Первый отборочный этап состоится с 5 по 8 декабря. На нем ребята пройдут тест на знание основ математики и программирования. Лучшие участники пройдут во второй тур, который пройдет с 15 по 25 января.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 2 декабря по ссылке.