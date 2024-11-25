Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по кибербезопасности

Подмосковных школьников и учителей пригласили на олимпиаду по информационной безопасности. Она продлится до 27 декабря и пройдет в онлайн-формате.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, задания разделят на несколько категорий: для учеников с первого по четвертый классы, с пятого по восьмой и с девятого по 11-й. Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе.

Олимпиада даст возможность подросткам узнать о способах противостояния мошенничеству и защите персональных данных. Учителя смогут проверить цифровую грамотность учеников и посоревноваться с другими педагогами.

Победителей объявят 15 января.

Узнать подробности можно по ссылке.