Школьников Подмосковья пригласили на образовательный хакатон «Привет, Спутник!»

Школьники из Подмосковья 14-16 лет могут принять участие в образовательном хакатоне «Привет, Спутник!». Для них подготовят задания, связанные с космической тематикой.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, очный этап хакатона пройдет с 1 июля по 10 сентября. Участники выполнят задания по космической тематике, радиосвязи и программированию. В финал выйдут 20 человек, которые решат больше задач быстрее других.
Финал пройдет в рамках конференции «Открывая космос» 5 октября в Москве. Участники попробуют себя в роли космических инженеров и попытаются предотвратить экологическую катастрофу.
Мероприятие пройдет при поддержке Фонда содействия инновациям. Узнать о нем больше можно по ссылке.
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте