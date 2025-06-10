Школьников Подмосковья пригласили на образовательный хакатон «Привет, Спутник!»

Школьники из Подмосковья 14-16 лет могут принять участие в образовательном хакатоне «Привет, Спутник!». Для них подготовят задания, связанные с космической тематикой.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, очный этап хакатона пройдет с 1 июля по 10 сентября. Участники выполнят задания по космической тематике, радиосвязи и программированию. В финал выйдут 20 человек, которые решат больше задач быстрее других.

Финал пройдет в рамках конференции «Открывая космос» 5 октября в Москве. Участники попробуют себя в роли космических инженеров и попытаются предотвратить экологическую катастрофу.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда содействия инновациям. Узнать о нем больше можно по ссылке.