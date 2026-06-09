Школьников Подмосковья пригласили на научно-популярный онлайн-проект

Подмосковные школьники от 11 до 17 лет могут принять участие во всероссийском научно-популярном проекте «Пульсар». Финалисты получат дипломы и памятные призы, а все конкурсанты — электронные сертификаты.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участники могут выбрать направление по теме космонавтики, визуального искусства, музыки, литературе и науки.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти образовательный курс. Он содержит обучающие видео, мастер-классы и тесты.

Соревнование пройдет онлайн в трех возрастных категориях: для пятых и шестых классов, с седьмого по девятый и с десятого по одиннадцатый.

Конкурс продлится до 21 сентября. Участие бесплатное. Узнать больше можно по ссылке.