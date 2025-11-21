Школьников Подмосковья пригласили на математическую олимпиаду

Ежегодная олимпиада «Вершина», приуроченная ко дню рождения российского математика Н. И. Лобачевского, стартует в Подмосковье 24 ноября. Ее участниками могут стать учащиеся 5–10 классов, сообщили в областном Минобразования.

Всего запланировано три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Первый пройдет в дистанционным формате на платформе «Моя школа». Следующий потребует очного присутствия: ребят соберут в школах-участниках проекта «Математические классы Подмосковья».

Региональный этап состоится в Областном технолицее имени В. И. Долгих. Его участниками станут 50 сильнейших команд. Соревнования пройдут в формате математического футбола.

В Минобразовании региона подчеркивают, что основной целью олимпиады является повышение популярности математики и вовлечение школьников в командную работу.

Организатором события выступает Региональный центр математического образования «Вектор».

Узнать подробную информацию об участии и зарегистрироваться можно по ссылке.