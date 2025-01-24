Школьников Подмосковья пригласили на конкурс стартапов

Учащихся Московской области в возрасте от 12 до 17 лет приглашают на конкурс стартапов в сфере агропромышленных и финансовых технологий «Стартап за партой». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте акселератора до 31 января.

Участники получат возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Представители Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.

Под руководством опытных наставников ребята смогут усовершенствовать идеи, создать реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень. Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок, отбор лучших работ и работа с наставниками в период с 10 февраля по 10 марта.