Школьников Подмосковья пригласили на конкурс стартапов

Учащихся Московской области в возрасте от 12 до 17 лет приглашают на конкурс стартапов в сфере агропромышленных и финансовых технологий «Стартап за партой». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте акселератора до 31 января.
Участники получат возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Представители Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.
Под руководством опытных наставников ребята смогут усовершенствовать идеи, создать реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень. Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок, отбор лучших работ и работа с наставниками в период с 10 февраля по 10 марта.
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