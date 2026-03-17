Школьников Подмосковья пригласили на конкурс рисунков «Морская слава России»

Конкурс детского рисунка «Морская слава России» пройдет с 16 марта по 26 апреля. В нем могут принять участие ребята от семи до 15 лет.

Конкурс пройдет в преддверии Дня детей и родительского счастья. Он направлен на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование интереса к истории и традициям морской славы России.

После окончания приема заявок определят 10 призеров. Итоги конкурса объявят 1 июня. Но основе работы победителя выпустят почтовую открытку, которая появится на прилавках в почтовых отделениях России.

На конкурс примут рисунки с изображением героем морской истории, подвигов, кораблей разных эпох.

Заявки будут принимать до 26 апреля по ссылке.