Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по созданию цифровых комиксов

Подмосковные школьники и студенты колледжей могут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в конкурсе могут поучаствовать учащиеся восьмых, девятых, 10-х и 11-х классов, а также студенты колледжей. Для этого не нужны знания программирования — все навыки работы с нужными инструментами ребята получат в ходе бесплатного курса и дополнительных материалов.

Обучение пройдет онлайн до 31 августа. Оно будет включать в себя основы Python и работу с нейросетями. Всего — 54 академических часа.

Участники будут разрабатывать комикс в сентябре. Работы будут оценивать по креативности, качеству визуала и продуманности сюжета.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 15 августа. Больше информации — по ссылке.