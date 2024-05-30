Школьников Подмосковья пригласили на конкурс интерактивных фотоальбомов

Онлайн-конкурс интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» имени Евгения Халдея стартовал в России. Школьники и студенты Подмосковья смогут побороться за главные награды мероприятия.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что конкурс проводится в рамках проекта «Без срока давности». Сначала пройдет отборочный тур, лучшие участники которого выйдут на заключительный, федеральный этап.

На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные работы школьников, учащихся техникумов, колледжей и вузов. Работать можно группой до трех человек. Интерактивные фотоальбомы нужно отправить через специальную форму до 1 октября.

Победители и лауреаты получат дипломы, а их работы включат в специальный альбом. Узнать больше о конкурсе и его условиях можно на странице проекта.

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