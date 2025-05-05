Школьников Подмосковья пригласили на дистанционный урок по кибербезопасности

Урок на тему «Антифрод: что это такое и кто защищает пользователей в интернете» проведут для учеников подмосковных школ. Им расскажут о профессиях в сфере кибербезопасности и способах определения мошенников в сети.

В пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья сообщили, что эксперты в рамках "Урока цифры" расскажут школьникам, как правильно защитить собственные данные и вовремя заметить угрозы.

Кроме того, детям разъяснят принципы работы антифрод-систем, предназначенных для оценки финансовых транзакций в интернете.

Урок, состоящий из лекции и интерактивных заданий, предназначен для учеников с первого по 11 класс.

Принять участие может любой желающий на сайте проекта до 25 мая.