Школьников Подмосковья пригласили на чемпионат по управлению дронами

В этом году запланировано проведение Всероссийского чемпионата по управлению дронами для детей «Пилоты будущего». Принять участие смогут все желающие в возрасте от семи до 18 лет.

«Движение Первых» и Федерация гонок дронов России разработали концепцию чемпионата. Она включает в себя обучающие материалы как в очном, так и в заочном форматах, а также дистанционные состязания.

Соревнования пройдут в четыре этапа. Первый — муниципальный — проходит онлайн с 6 марта по 23 августа. С 1 июня по 30 сентября запланирован дистанционный всероссийский этап, а очный региональный проведут с 1 по 30 сентября.

Лучшие участники из каждого субъекта выйдут в финал, который состоится в Москве с 14 по 19 октября.

Дети и молодежь в рамках чемпионата получат востребованные навыки в сферах разработки и управления дронами. В будущем они смогут применить полученный опыт в самых разных областях — от сельского хозяйства до доставки грузов.

Жители Московской области также могут присоединиться к отбору.