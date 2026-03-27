Школьников Подмосковья пригласили на акцию «Космос в кадре»

Фото: Выставка макетов ракет в библиотеке № 8 на улице Орджоникидзе в Королеве / Медиасток.рф

Всероссийская акция «Космос в кадре» пройдет с 6 апреля по 6 мая. ЛУчшие работы участников представлят на сайте культурадляшкольников.рф .

Акцию приурочили к Неделе космоса. Она направлена на популяризацию истории отечественной космонавтики среди детей и подростков, воспитание уважения и гордости за достижения России в области этой науки.

Участники могут представить видеоролики и анимационные работы. Возрастные категории: от шести до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет.

Акцию проводят в онлайн-формате по ссылке. Заявки будут принимать до 6 мая. Итоги подведут до 29 мая.

Лучших выберут в четырех номинациях: «Герои космоса», «История покорения космоса», «Космос и культура» и «Космос будущего».