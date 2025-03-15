Школьников Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Движения первых»

«Движение первых» проводит новый сезон конкурса первичных отделений. На нем команды из учеников и наставников из разных регионов представят полезные проекты для молодежи.

Первичные отделения «Движения первых» создаются на базе молодежных центров, школ, СПО, организаций дополнительного образования и других.

«На сегодняшний день в Московской области функционирует 1100 первичных отделений. Участником конкурса может стать команда первичного отделения движения, в которую входит один наставник и пять Первых», — отмечает министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В течение конкурса участники будут выполнять задания на развитие деятельности по направлениям движения. Основной этап продлится до 16 июня и будет состоять из трех блоков заданий.

В блоке «Наше первичное отделение» активисты проработают свои инициативы внутри команды, в «Дружбе» — познакомятся с ребятами и молодежными движениями региона, а также начнут привлекать родителей и наставников.

«Первичное отделение — главная точка притяжения для наших активистов. Именно там рождаются идеи, ребята общаются, обсуждают инициативы и превращают их в реальные дела. Ждем заявки и максимально поддержим интересные решения», — рассказала председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.

На финальном этапе команды представят свой план развития до конца 2025 года и расскажут, на что хотят потратить премию.

Победителями станут 2000 первичных отделений общего рейтинга конкурса. Они получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей. Их можно будет использовать на деятельность команды или улучшение инфраструктуры отделения.

Также в этом году обладатели первых пяти мест получат по одному миллиону рублей на развитие своих проектов.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до 21 марта.