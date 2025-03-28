Школьников Ногинска познакомили с одним из лучших вузов во Владимире

Будущих абитуриентов не только мотивировали на успех, но и рассказали обо всех возможностях обучения, проводимых мероприятиях в университете, достижениях студентов и преподавателей.

«Желаю каждому найти призвание и стать настоящим профессионалом своего дела. Конечно, выбор вуза на этом пути имеет очень важное значение. Но, где бы ребята ни учились, мы всегда ждем их здесь, в Богородском округе. Вопрос о том, где получить опыт, не стоит: наши предприятия всегда рады принять молодых специалистов», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Также в рамках мероприятия прошли розыгрыши и музыкальный квиз. Талантливая молодежь показала свои выступления. Ребят пригласили в гости во Владимир на день открытых дверей, который пройдет 6 апреля.