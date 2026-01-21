Школьников Наро-Фоминска посвятили в кадеты

Местом проведения торжества был выбран Музей Победы — главный центр сохранения военно-исторической памяти страны. В Зале Памяти и Скорби будущие защитники Отечества почтили минутой молчания подвиг героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать».

Воспитанники действующего восьмого кадетского класса торжественно внесли Государственный флаг Российской Федерации. К новобранцам с официальным обращением выступил директор школы № 3 Валентин Сбусин. В своей речи он отметил, что ношение кадетской формы — это не только честь, но и огромная ответственность. Директор призвал школьников стать эталоном мужества, дисциплины и патриотизма.

Школьники произнесли слова клятвы. Семиклассники пообещали быть верными уставу, упорно трудиться в учебе, беречь честь своего класса и всегда приходить на помощь товарищам.