Школьников Наро-Фоминска посвятили в кадеты

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

На Поклонной горе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. Ряды кадетского братства пополнили 22 ученика седьмого класса апрелевской средней школы № 3.

Местом проведения торжества был выбран Музей Победы — главный центр сохранения военно-исторической памяти страны. В Зале Памяти и Скорби будущие защитники Отечества почтили минутой молчания подвиг героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать».

Воспитанники действующего восьмого кадетского класса торжественно внесли Государственный флаг Российской Федерации. К новобранцам с официальным обращением выступил директор школы № 3 Валентин Сбусин. В своей речи он отметил, что ношение кадетской формы — это не только честь, но и огромная ответственность. Директор призвал школьников стать эталоном мужества, дисциплины и патриотизма.

Школьники произнесли слова клятвы. Семиклассники пообещали быть верными уставу, упорно трудиться в учебе, беречь честь своего класса и всегда приходить на помощь товарищам.

