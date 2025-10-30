Школьников Лыткарина наградили за волонтерство

Торжественная атмосфера наполнила выставочный зал «Людская» лыткаринского музея, который стал площадкой для чествования самых активных школьников округа. Здесь прошла церемония награждения участников муниципального этапа конкурса амбассадоров волонтерского движения.

Шесть школьников из Лыткарина были удостоены почетных грамот и памятных подарков за свой вклад в развитие добровольчества в округе. После церемонии награждения, сотрудники музея организовали для юных активистов экскурсию по выставке «Лыткарино своих не бросает».

«Эта экспозиция демонстрирует примеры солидарности, взаимопомощи и патриотизма, которые лежат в основе волонтерской деятельности. Особые надежды округ возлагает на победителя муниципального этапа — Владислава Громцева, и призера — Алису Сергиенко. Эти молодые лидеры, своим примером вдохновляющие сверстников, уже 30 октября отправятся в Лобню, чтобы представить Лыткарино на региональном этапе конкурса „Волонтеры Подмосковья“», — сообщили в администрации округа.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что участие в волонтерском движении — это не только бесценный опыт и формирование активной гражданской позиции. Это также дает дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.