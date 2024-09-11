Школьников из Старой Купавны приняли в ряды «Юнармии»

Семерых подростков из Старой Купавны торжественно приняли в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Они стали курсантами молодежного военно-спортивного клуба «Гвардия».

Клуб «Гвардия» работает на базе центра образования № 62 под руководством полковника ВДВ в отставке Николая Силантьева. Участники обучаются по программе подготовки воздушно-десантных войск в сокращенном варианте.

Занятия начинаются в октябре, а уже весной ребята совершат первый в своей жизни прыжок с парашютом на аэродроме в городе Киржач. Также курсанты участвуют в соревнованиях военно-спортивных клубов, а в День ВДВ принимают участие в мероприятиях на Красной площади.

На торжественной присяге юнармейцы произнесли клятву курсанта, а старшие товарищи вручили им значки «Юнармии». Гостями церемонии стали родители, учителя и представители ветеранских организаций Богородского округа.

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