Школьников из Подольска наградили на Рождественских чтениях

На XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» наградили победителей различных конкурсов. В школе № 32 имени 177‑го истребительного авиационного московского полка в Подольске собрались более 300 гостей, в том числе педагоги, учащиеся, родители, представители духовенства и администрации округа.

На мероприятии подвели итоги календарного года в сфере духовно‑нравственного образования и воспитания детей. Центральное место на чтениях заняли результаты творческих состязаний, приуроченных к празднику.

Перед собравшимися выступил заместитель благочинного Подольского церковного округа иерей Сергий Костин, который вручил грамоты ребятам. Награды от Подольской епархии получили как педагоги, отличившиеся в конкурсах духовно‑нравственной направленности или организовавшие массовое участие своих учеников в рождественских мероприятиях, так и школьники, занявшие первые места в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Юные таланты продемонстрировали рисунки и картины, изделия прикладного искусства и поделки ручной работы на рождественские темы. Победители различных номинаций показали художественные номера. На мероприятии звучали стихи в исполнении школьников, участники декламировали авторские сочинения, представляли лучшие мультимедийные проекты. Яркие выступления показали коллективы, занявшие призовые места в конкурсе «Сказочная рождественская песня».

Среди 19 работ, представленных в состязании на лучшую мультимедийную презентацию, проект ученика 4‑го класса школы № 16 Андрея Петрова занял первое место. Мальчик рассказал о творчестве Андрея Рублева.