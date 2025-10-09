Школьников из Подмосковья пригласили на всероссийский театральный проект

Учащихся из Подмосковья пригласили на всероссийский театральный проект «Школьная классика». Стать конкурсантами могут участники «Движения первых» в возрасте от шести лет, передали в Минобразования региона.

Проект предлагает несколько номинаций для командного участия:

«Школьный дебют» — для юных актеров и театральных коллективов, созданных не ранее 2024 года;

«Школьные театры» — для школьных театральных студий, созданных не позднее 2023 года;

«Театры дополнительного образования» — для тех, кто занимается театральным искусством в кружках и секциях;

«Школьная классика без границ» — включает направления: «Театральные коллективы глухих и слабослышащих актеров», «Специализированные театральные коллективы детей с особыми потребностями», «Инклюзивные театральные коллективы»;

«Театры профессиональных образовательных организаций» — для обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях;

«Семейные театры» — для семейных команд.

Также предусмотрена «Индивидуальная номинация» — для юных актеров от девяти лет.

Участников ждут информационно-просветительский и образовательный блоки. В программу войдут очные мастер-классы по всей России, ежемесячные онлайн-встречи по развитию режиссуры и расширению репертуара театров, а также курсы повышения квалификации и переподготовки для руководителей от Театрального института имени Бориса Щукина.

Победители номинаций встретятся на итоговом событии проекта в июне 2026 года. Оно будет представлено в формате театрального фестиваля.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке.

Конкурс организован «Движением первых» совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Минпросвещения России.