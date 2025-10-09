Школьников из Подмосковья пригласили на всероссийский театральный проект

Фото: медиасток.рф

Учащихся из Подмосковья пригласили на всероссийский театральный проект «Школьная классика». Стать конкурсантами могут участники «Движения первых» в возрасте от шести лет, передали в Минобразования региона.

Проект предлагает несколько номинаций для командного участия:

Также предусмотрена «Индивидуальная номинация» — для юных актеров от девяти лет.

Участников ждут информационно-просветительский и образовательный блоки. В программу войдут очные мастер-классы по всей России, ежемесячные онлайн-встречи по развитию режиссуры и расширению репертуара театров, а также курсы повышения квалификации и переподготовки для руководителей от Театрального института имени Бориса Щукина.

Победители номинаций встретятся на итоговом событии проекта в июне 2026 года. Оно будет представлено в формате театрального фестиваля.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке.

Конкурс организован «Движением первых» совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Минпросвещения России.

