Школьников из Подмосковья пригласили на онлайн-олимпиаду по киберграмотности

Учащиеся с 1-го по 11-й класс из Московской области могут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Она продлится до 8 декабря 2025 года.

Конкурс поможет повысить уровень цифровой грамотности школьников, проверить внимание и логическое мышление. На олимпиаде участники научатся безопасному поведению в Сети, поймут основные правила использования гаджетов с выходом в интернет, получат навыки работы с информацией, а также познакомятся с реальными кейсами.

На выполнение заданий выделяется 60 минут. По результатам выполнения все участники получат награды, а учителя активных классов — благодарственные письма.

Участие в олимпиаде бесплатное. Оставить заявку могут учителя или родители. Подробности участия и регистрация доступны на сайте проекта.