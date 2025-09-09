Школьников из Подмосковья пригласили на Международную космическую олимпиаду

Открылась регистрация на отборочный этап Международной космической олимпиады для школьников. Принять участие в ней могут обучающиеся с 8-го по 11-й класс, сообщили в Минобразования МО.

Состязание проходит ежегодно в Королеве. В 2024 году участниками олимпиады стали более 200 человек из 30 городов Подмосковья. Также к интеллектуальным соревнованиям дистанционно присоединились школьники Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.

В этом году Международная космическая олимпиада запланирована на 16-24 октября. Посвятят ее 70-летию космодрома «Байконур» и 60-летию со дня выхода человека в космос.

Отборочный тур предполагает квалификационный раунд по физике, информатике и математике и предварительную защиту проектов. Этап пройдет с 19 по 26 сентября.

Проверку знаний по предметам проведут в дистанционном формате с использованием прокторинга. Защиту проектов организуют в семи секциях: «Астрономия / Астрофизика», «Информатика / Информационные технологии», «Гуманитарные науки» (литература, история, обществознание), «Физика», «Космические технологии», «Биология», «Экология».

С положением олимпиады можно ознакомиться на официальном сайте. Регистрация доступна по ссылке.