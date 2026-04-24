Школьников из Одинцова познакомили с книжными новинками в библиотеке

Библиотечный урок «Знакомьтесь: новая книга» прошел в Звенигородской детской библиотеке для учащихся вторых и третьих классов МБОУ СОШ «Первая школа имени Михаила Пронина». Мероприятие было посвящено знакомству с книжными новинками учреждения.

Урок начался с обзора выставки, на которой были представлены разнообразные книги: сборники о живой природе, веселые истории из школьной жизни, классика, фантастика, серия «Приключения кота-детектива». Особое внимание было уделено новому жанру сказок — «научным сказкам». Школьники узнали, что это особый вид литературы, который сочетает в себе элементы сказки и научных знаний.

Кроме того, детям представили книгу «Тайная жизнь насекомых» Виктории Царинной. После знакомства с произведением школьники приняли участие в викторине, где смогли проверить свои знания и понимание прочитанного.