Школьников из Ногинска познакомили с работой волонтеров

Учащиеся Центра образования № 2 в Ногинске Богородского округа побывали в благотворительном фонде «Добрыня» в рамках реализации регионального проекта «Умные каникулы». Здесь ребята смогли познакомиться с его волонтерским направлением.

Ведущий специалист библиотеки на Заречье и руководитель волонтерской роты «Боевого братства» Богородского городского округа Майя Бовтало организовала для юных гостей экскурсию в инклюзивную мастерскую «Сундук Ногинск». Ее подопечные также вносят вклад в общее дело победы — занимаются скручиванием лент.

Руководитель мастерской Майя Черкашина рассказала школьникам о своей работе и провела мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Ребят настолько вдохновила располагающая, гостеприимная атмосфера, что многие из них изъявили желание присоединиться и начать помогать на постоянной основе.

В завершение встречи всех ждало дружеское чаепитие в теплой обстановке и разговоры о планах на следующий учебный год.