Школьников из Ногинска познакомили с проектом «Точка роста»

Для учеников из Ногинска провели экскурсию по проекту «Точка роста» в стенах Центра образования № 26. Гостей познакомили с робототехникой, графическим и промышленным дизайнами.

В день открытых дверей на базе центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» ребят познакомили с деятельностью и направлениями работы проекта. Гостям представилась возможность увидеть и оценить современное оборудование, которое позволяет школьникам изучать основные и дополнительные общеобразовательные программы.

Специалисты из других центров образования оценили работу локаций по 3D-моделированию, стали участниками мастер-классов: «Изготовление новогодних открыток в среде программирования Scratch», Занимательная физика», «управление беспилотниками».

Живой интерес обучающихся свидетельствует о том, что занятия в таком формате послужат хорошим стимулом в учебе и помогут стать конкурентоспособными выпускниками в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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