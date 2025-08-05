Школьников из Балашихи научили управлять беспилотниками

Воспитанники детского летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» познакомились с работой технического кружка «БАС», который расположен в гимназии № 1 в городском округе Балашиха. Ребята узнали о том, какие навыки нужны для создания и управления дронами.

Руководитель кружка Михаил Бусыгин провел для детей увлекательную лекцию о современном направлении инженерно-технического творчества, сосредоточенном на проектировании, сборке и управлении беспилотными летательными аппаратами. Во время встречи педагог рассказал о том, как устроены квадрокоптеры, и объяснил, каким образом их программируют.

Важной частью мероприятия стал практический мастер-класс, на котором воспитанники лагеря смогли увидеть учебные дроны и элементы управления ими. Каждый желающий получил возможность попробовать себя в роли пилота, запустив симулятор полета. Это занятие не только развлекло детей, но и дало им возможность ощутить себя настоящими инженерами.

Такое взаимодействие между образовательными учреждениями и детскими лагерями играет важную роль в расширении кругозора юных жителей Балашихи. Подобные встречи способствуют популяризации инженерных профессий, развивают интерес к науке и технологиям, а также помогают ребятам понять, как знания, полученные в школе, можно применить на практике.