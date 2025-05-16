Школьников и студентов Подмосковья пригласили на соревнования по робототехнике

Подмосковных школьников и студентов пригласили на соревнования по робототехнике «Кубок РТК». Участники представят устройства, которые пройдут полосу препятствий и выполнят задания.

Подать заявку на участие могут молодые инженеры, школьники и студенты, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Сделать это можно до 18 мая, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

На соревнованиях команда должна представить уже готового робота, который под управлением оператора преодолеет полосу препятствий и выполнит задания.

«Маршрут соревнований участник выбирает сам, исходя из возможностей своего робота. Команда имеет право выставить только одного робота и только в одной номинации в ходе текущих соревнований», — пояснили в ведомстве.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.