Школьников и студентов Подмосковья пригласили на олимпиаду по 3D моделированию

Олимпиада по 3D-моделированию и проектированию пройдет в Подмосковье. Работы будут принимать до 21 ноября, а результаты объявят до 20 декабря.

В олимпиаде «Московская область твоими глазами» могут принять участие школьники и студенты колледжей Подмосковья. Участие бесплатное и дистанционное.

Конкурс проведут по направлениям «Творим в Minecraft», «3D-дизайнер» и «Памятники воинской славы».

Олимпиаду проведут АНО «РОБОЛАТОРИЯ» и ЦМИТ «РОБОЛАТОРИЯ» вместе с областным центром развития допобразования и патриотического воспитания молодежи, колледжем «Энергия» и ЦМИТ «Призма».

Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.