Школьников и студентов Подмосковья пригласили на IT-соревнование

Фото: Компьютерный класс в новой школе на 1050 учеников ЖК «Новое Пушкино» / Медиасток.рф

Школьников и студентов Подмосковье старше 14 лет пригласили на IT-соревнование по 3D-моделированию, программированию и инженерии «Цифровые миры: VR-созидатели». Оно пройдет онлайн до 17 марта.

На онлайн-хакатоне ребята получат навыки в 3D-моделировании и VR-разработке, рассказали в региональном Минобразования.

Для участия необходимо сформировать команду от двух до четырех человек и выбрать одно из трех направлений.

Перед соревнованием проведут вводное обучение, которое поможет ребятам выбрать нужный трек. Все команды поделят на две категории: от 14 до 18 лет и старше.

Регистрация завершается 17 марта и доступна по ссылке.