Школьников и студентов Подмосковья пригласили на форумы Росмолодежи

Подмосковная молодежь может принять участие в форумах, организованных Росмолодежью. В этом году они пройдут в 25 регионах страны — от Калининграда до Камчатки.

По словам главы министерства информации и молодежной политики Екатерины Швелидзе, подмосковная молодежь активно участвует в таких мероприятиях. Там они получают возможность проявить себя в разных направлениях — от науки до предпринимательства и спорта. Министерство оказывает активистам поддержку и помогает им участвовать в мероприятиях.

«Мы, как Министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 Всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах Арт-кластера „Таврида“», — сказала она.

В этом году участники форумов смогут получить приглашения на стажировки в госкорпорациях и крупных предприятиях, а также посетить уникальные места принимающих регионов и получить новый опыт. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 20 тысяч ребят.

Зарегистрироваться на форумы можно по ссылке.