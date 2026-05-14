Школьников и педагогов наградили по итогам учебного года в Дмитрове

13 мая в Доме детского творчества «Радуга» в Дмитрове прошла итоговая встреча местного отделения «Движения Первых». Участники подвели итоги учебного года и обсудили развитие молодежного проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут».

В «Радуге» собрались активисты, наставники, педагоги и представители администрации. В рамках встречи состоялось подведение итогов работы за год и награждение лучших участников и их наставников. Отмечены представители образовательных учреждений округа, которые проявили себя в общественной и проектной деятельности.

Награды вручили региональное отделение «Движения Первых» Московской области и управление образования администрации Дмитровского округа. Среди отмеченных — учащиеся Инженерной школы, школ № 3, № 5, № 8, № 9, № 10, Синьковской школы № 2, а также Икшинской, Рыбненской школ и образовательного комплекса «Некрасовский».

С приветственными словами выступили депутат Мособлдумы Марина Шевченко, заместитель начальника управления образования Оксана Чернова, председатель Совета директоров округа Игорь Макаров и депутат Совета депутатов Юлия Хазова. Они отметили вклад школьников и педагогов в развитие молодежных инициатив.

Особое внимание уделили второй встрече проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут», которая прошла параллельно основной части программы. Участники обсуждали возможности участия в грантовых конкурсах, федеральных форумах и молодежных программах, а также способы реализации собственных инициатив.

Проект реализуется при поддержке федеральной программы «Новые смыслы» Росмолодежи и направлен на развитие молодежных компетенций и поддержку инициатив.

«Видеть, как ребята сами ищут возможности для развития и самореализации, очень важно. Проект дает им реальные инструменты, включая гранты и поддержку наставников. Итоги встречи показали, сколько активных и талантливых молодых людей растет в нашем округе», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В завершение для участников подготовили концертную программу, дискотеку и вручение подарков от партнеров. Впереди у школьников экзамены и летние каникулы, а у молодежного движения — новые встречи и проекты.