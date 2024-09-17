Цикл лекций о финансовой грамотности проведут для школьников в Химках

Цикл лекций по финансовой грамотности проведут в «Умной библиотеке». Юным химчанам расскажут, как планировать бюджет и обезопасить себя от мошенников. Первая встреча пройдет 21 сентября в 16:00.

Понятие «персональные данные» разберут школьники на первой лекции. Ребят научат защищать личную информацию.

«Финансовая грамотность — это не просто умение считать деньги. Это комплекс знаний и навыков, позволяющих эффективно управлять своими финансами, принимать осознанные решения в области инвестиций, кредитования, страхования и планирования бюджета», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Помимо этого, в школах округа проведут тематические уроки и занятия, направленные на формирование финансовой культуры детей. Защитить себя от мошенников и избежать распространенных ошибок научат и жителей старшего поколения. Ряд лекций прочтут в клубе «Активное долголетие».

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