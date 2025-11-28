Школьников Чехова познакомили со спецификой обучения в военных вузах

26 ноября в гимназии № 7 прошло масштабное профориентационное событие для старшеклассников, привлекшее более 300 участников. Ребятам рассказали о военных специальностях и поступлении в университеты.

Встреча вызвала большой интерес у ребят, которые как раз определяются с выбором профессии. Мероприятие позволило школьникам получить представление о жизни и обучении в военных вузах, задать интересующие вопросы и оценить свои предпочтения при выборе дальнейшего пути.

На встрече присутствовали представитель Военного комиссариата муниципального округа Чехов, начальник отделения подготовки и призыва на военную службу Юрий Титов, а также делегация ведущих образовательных учреждений: учебного научного центра «Военно‑воздушная академия» из Воронежа, академии радиационной, химической и биологической защиты из Костромы, Академии ракетных войск стратегического назначения (филиалы в Серпухове и Балашихе) и Военной академии связи из Санкт‑Петербурга. Представители университетов подробно рассказали о программах подготовки, специфике учебного процесса, требованиях к поступающим и перспективах службы и карьерного роста.