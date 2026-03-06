Школьники Зарайска выступили на конкурсе «Живая классика»

В стенах Центральной библиотеки Зарайска царила атмосфера творческого вдохновения. Здесь прошел муниципальный этап XV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» — проекта, который уже полтора десятилетия объединяет миллионы подростков, влюбленных в литературу.

В этом году за право представлять округ на региональном уровне боролись 15 учеников из разных школ муниципалитета. Организаторы постарались сделать юбилейный сезон конкурса особенным. Участники были разделены на три возрастные категории. Главной изюминкой года стало введение двух тематических номинаций: «Классическая литература» и «Научная фантастика».

«Если первая номинация позволила ребятам обратиться к проверенным временем шедеврам — от прозы Тургенева до рассказов Чехова, то вторая открыла двери в неизведанное. Юные чтецы погружали слушателей в миры будущего, декламируя отрывки из произведений Рэя Брэдбери, братьев Стругацких и современных фантастов. Каждое выступление на сцене библиотеки превращалось в законченный моноспектакль. Чтецы демонстрировали не только безупречную дикцию, но и глубокое понимание текста», — отметили организаторы.

Зрители и жюри увидели настоящую палитру эмоций: от искренних слез до заразительного смеха. Участники буквально «проживали» жизни своих героев, заставляя аудиторию забыть, что перед ними — обычные школьники. Согласно регламенту конкурса, почетную миссию представлять Зарайск на областном этапе получили трое победителей — по одному лидеру из каждой возрастной группы. Именно они вступят в борьбу за выход во всероссийский финал, который традиционно проходит в детском центре «Артек».