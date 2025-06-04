Школьники вышли на посадку цветов в Можайске

Работы по благоустройству продолжаются в муниципалитете. На помощь сотрудникам «Единого дорожно-транспортного центра» пришли школьники-практиканты.

Опытные специалисты сами подготавливают почву и обучают ребят прямо на месте. За несколько часов школьники посадили более 400 цветов только на одной клумбе в центре города.

Директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин отметил, что подростки не только могут заработать на карманные расходы. «Такая работа имеет большое воспитательное значение. Они учатся ценить труд и то благоустройство, которое мы делаем на благо всех жителей», — сказал Михаил Капустин.

Всего в городе было высажено более 1000 цветов разных оттенков: розовые, белые, фиолетовые и желтые.

Привлечение школьников к работам по благоустройству практикуется в Можайске уже не первый год. Все подростки уже достигли 14-летнего возраста и имеются разрешение от родителей.